"Синя България": Не знаем кой е новият собственик
Момчил Лазаров и Иван Евстатиев говориха пред БНТ.
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Момчил Лазаров и Иван Евстатиев говориха пред БНТ.
Kай-после да излезе и да говори какво става в Левски
Привържениците готови да извадят 3 млн. лв и да ги купят
"Тръст "Синя България" и Национален клуб на привържениците на "Левски" изказват огромната си загриженост и възмущение за инцидентите, свързани с пропу...
Един от акционерите в Левски - фенската организация Тръст "Синя България", излезе с декларация, в която изказва подкрепа към решението на клуба да не...