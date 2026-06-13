Всичко за "търсачи На Мечти"

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Ненчо сбъдва мечти по БНТ

Ненчо сбъдва мечти по БНТ

Ненчо Балабанов се завръща в ефира на БНТ1. Актьорът, певец, имитатор и всенароден любимец ще води детското предаване "Търсачи на мечти" в рамките на...

31 май | 19:05
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