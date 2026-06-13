Свлачище затвори път в Троянския балкан
Свлачище затвори пътя от курорта Чифлик към хижа „Хайдушка песен" в Троянския балкан. Това каза кметът на община Троян Донка Михайлова пред "Фокус". „...
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Свлачище затвори пътя от курорта Чифлик към хижа „Хайдушка песен" в Троянския балкан. Това каза кметът на община Троян Донка Михайлова пред "Фокус". „...
За втора поредна година Троянския балкан е домакин на Фестивал на боровинките. Събитието започна вчера и ще продължи три дни. То се провежда до хижа А...
Бунтовникът Виталиан се опълчил срещу Рим, обсадил Константинопол В равните полета на Добруджа е скрита и много от древната история на страната ни....