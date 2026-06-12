Врачани с подобрен обществен транспорт
Темата за подобряването на обществения транспорт във Враца е приоритетна за общинското ръководство за тази година
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Темата за подобряването на обществения транспорт във Враца е приоритетна за общинското ръководство за тази година
Стара Загора. Продължава финализирането на различните етапи на европроекта за модернизиране и устойчиво развитие на градския транспорт в Града на лип...