Идва втори разрушител
И "Доналд Кук" хвърля котва в Черно море
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И "Доналд Кук" хвърля котва в Черно море
Вашингтон. Американските военноморски сили ще удължат престоя на миноносеца "Тръкстън" в Черно море и ще изпратят допълнителни ресурси в региона, пред...
Американският ескадрен миноносец "Тръкстън" остава във водите на Черно море. Днес от Военноморските сили на САЩ съобщиха, че корабът отново ще участва...