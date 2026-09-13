Пълна блокада на Триумфалната арка в Париж заради Байдън (ВИДЕО)
Достъпът в периметъра за сигурност бе възможен само с покани
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Достъпът в периметъра за сигурност бе възможен само с покани
За проекта бяха използвани 25 000 квадратни метра сребристосин полипропиленов плат,
Алпинисти и работници разглобяват с помощта на кранове сложната конструкция
Неговото изкуство е символ на деградацията
Опаковането на Триумфалната арка е факт
В следващите дни предстои инсталирането и на 3000 метра червено въже, което ще обрамчва драперията
Акцията е в памет на Кристо и жена му Жан-Клод
готви се за опаковането на Триумфалната арка
Паметникът е в чест на 100 години от победата над руските болшевики
Продължават разрушителните действия на "Ислямска държава " в древния град Палмира. Този път джихадистите са взривили Триумфалната арка, съобщи ТАСС, п...
Париж. Сигнал за бомба затвори Триумфалната арка и площада около нея за два часа, съобщи "Льо Монд". Около 14 ч. в понеделник е бил подаден сигнал за...