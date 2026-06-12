"Тристан и Изолда" разтърсва в Операта
Вагнерианци от Европа и Америка пристигат за премиерата на "Тристан и Изолда" - голямото събитие е на 26 февруари в Софийската опера. Грандиозният спе...
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Вагнерианци от Европа и Америка пристигат за премиерата на "Тристан и Изолда" - голямото събитие е на 26 февруари в Софийската опера. Грандиозният спе...
Смешници и безумни политици продължават да търсят връзка между творчеството на гения и лудия му поклонник, казва шефът на Софийската опера и балет Пр...