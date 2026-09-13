Мегасделка: Кой ще прави бонбоните "Тримонциум" и "Амфора"
Нов собственик е придобил бизнеса със захарни изделия под марката КРИСТАЛ
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Нов собственик е придобил бизнеса със захарни изделия под марката КРИСТАЛ
Китайски турист заигра кючек под звуците на тъпан в Пловдив
Пловдив. До няколко месеца ларгото на Пловдив ще се простира от Новотела до хотел "Тримонциум". По този начин ще станем градът с най-голяма пешеходна...
Пловдив. Емблематичният хотел "Тримонциум Принцес" вече ще се управлява от американци. Щатската компания Wyndham Hotels, която е една от най-големите...