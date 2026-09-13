Всичко за Тримесечие

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НСИ: Ръст на БВП с 0,7% у нас

НСИ: Ръст на БВП с 0,7% у нас

Най-висок икономически растеж отчита Румъния - 1.6%, следват Кипър, Австрия, Испания, Литва и Словакия Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото т...

07 юни | 17:25
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Бум на заемите до 1000 лева

Бум на заемите до 1000 лева

Кредитирането отбеляза минимален ръст с 65 млн. лв. Малките кредити в размер до 1000 лв. стават все по-търсени от домакинствата. През третото тримесе...

24 ноември | 20:25
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