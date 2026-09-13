Васил Велев с лоша новина за икономиката
Смята, че има спад на заетостта през последните три месеца
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Смята, че има спад на заетостта през последните три месеца
Инфлацията яко удари Samsung Electronics
Това съобщи германсикят индустриален гигант
Общите приходи достигат 144,9 млн. евро с ръст от 13,3%, като приходите от услуги се увеличават с 11,9% до 113,9 млн. евро
Πpeз втopoтo тpимeceчиe ĸoмпaниятa e дocтaвилa 201 250 eлeĸтpoмoбили, ĸoeтo e peĸopднo
Спрямо края на миналата година тя нараства с 3,2 процента
Най-висок икономически растеж отчита Румъния - 1.6%, следват Кипър, Австрия, Испания, Литва и Словакия Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото т...
АЕЦ "Козлодуй" намали печалбата си за първото тримесечие на годината с 26 млн. лв. спрямо същия период на 2015 г. Това сочи анализ на финансовите пока...
Фолксваген отчете загуби на стойност 3.48 млрд. евро за третото тримесечие на годината. От автомобилния гигант публикуваха отчета си, отбелязвайки заг...
Общият брой на депозитите на домакинствата в родните търговски банки намалява с 5,2% от началото на годината до 10 858 526 броя, съобщи БНБ. Въпреки...
Кредитирането отбеляза минимален ръст с 65 млн. лв. Малките кредити в размер до 1000 лв. стават все по-търсени от домакинствата. През третото тримесе...
Стара Загора. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Старозагорска област за третото тримесечие се увеличиват в сравнение с предходния пе...
София. До края на октомври тази година физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларация за данъци...
Отава. Канадският производител на телефони BlackBerry отчете рекордна загуба за второто тримесечие на фискалната година. Компанията обяви 965 млн. дол...