6 трика за сияйна усмивка
Добрата стара сода за хляб и ябълките избелват за жълти стотинки Плакнете зъбите след кафе, кола, вино и боровинки Изгубили ли са вашите зъби перлен...
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Добрата стара сода за хляб и ябълките избелват за жълти стотинки Плакнете зъбите след кафе, кола, вино и боровинки Изгубили ли са вашите зъби перлен...