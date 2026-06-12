Златната Симона ще носи трикольора при закриване на Игрите
На откриването наши знаменосци бяха плувецът Йосиф Миладинов и легендарната Мария Гроздева
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На откриването наши знаменосци бяха плувецът Йосиф Миладинов и легендарната Мария Гроздева
Накрая трикольорът бе спуснат по гранитния обелиск на „Самарското знаме“
на 3 март кметът Калин Каменов ще раздава националния флаг на жителите и гостите на града на площад „Христо Ботев“
4 старозагорски шивачки ушиха огромен 300-метров трибагреник. Огромното знаме в бяло, зелено и червено ще поведе празничното шествие в Града на липите...