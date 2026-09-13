Живописен парк посреща състезателите на олимпийския крос триатлон „Лъвско сърце – Утопия“
Състезанието стартира на 7 юни в 9 часа
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Състезанието стартира на 7 юни в 9 часа
Жертвата е словашкият състезател по триатлон Якуб Месарош
Емил Стойнев (първия от ляво) е най-титулуваният български триатлонист. На 22 години взима сребро от Световно първенство по крос триатлон в Италия. Мн...