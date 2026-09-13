Има ли срок на годност водата? Истината зад етикета
Пием до три дни след отварянето на шишето
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Пием до три дни след отварянето на шишето
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МВР пуска ускорена услуга за издаването на документа
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