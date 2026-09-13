Важна промяна в Търговския закон. Засяга десетки хиляди фирми
Ускоряват процедурата по закриване
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Ускоряват процедурата по закриване
Промените в ръководствата на фирми ще трябва да се заверяват от нотариус. Това гласят промени в Търговския закон, които днес бяха обсъдени на заседани...
Варна. Чрез лобистки поправки в три закона - Търговския закон, Гражданския кодекс и Закона за търговския регистър управляващите се стремят да овладе...