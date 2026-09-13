Геният от Пазарджик! Третокласник сред най-умните хора на планетата
Сава Троански влезе в „Менса България“
Следете всички новини, анализи и коментари за Третокласник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сава Троански влезе в „Менса България“
Беше необходима оперативна намеса, детето беше стресирано, обездвижи се, разказа майката
Класът му ще се обучава в електронна среда
10-годишният Божидар Христов предостави на МБАЛ сумата от 62 лева, които спестявал за тротинетка
Директорът на ОДМВР-Кърджали старши комисар Атанас Илков награди ученика с почетна грамота
Бургас. Третокласник се оказа изпеченият крадец, когото полицаите в Айтос издирват от дни наред. Невръстният малчуган се специализирал да обира дребни...