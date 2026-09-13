Учени разкриха за нов тип личност
Те са малко познат, но много отличителен трети тип личност, смята изследователят
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Те са малко познат, но много отличителен трети тип личност, смята изследователят
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Варна. Последният кмет от края на социализма отново управлява Варна. Богдан Караденчев е новият и трети поред временен градоначалник на морската стол...
Лондон. Потвърдено е, че скелетът, намерен под паркинг в британския град Лестър, е на английския крал Ричард Трети, съобщи Би Би Си. Експерти от Униве...