Всичко за Тренира

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Шанина Шейк тренира гола

Шанина Шейк тренира гола

Шанина Шейк, едно от най-популярните лица в света на модата и ангел на Victoria's Secret, споделя как се грижи за фигурата си. "Оставам по бельо, спир...

31 август | 21:30
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БГ хлапе отива при Подолски

БГ хлапе отива при Подолски

Едно българче ще може да тренира при великолепния Лукас Подолски, нападателя на "Арсенал". Инициативата е част от лятната европейска кампания на Carto...

31 май | 21:20
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