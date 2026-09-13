Втори губернатор влиза в кметския бой. Изненадата
Ето какво обяви Трендафил Величков
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Ето какво обяви Трендафил Величков
Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков подаде оставка. Това съобщи самият той пред OFFNews, минути след като вицепремиерът и социален ми...
И като пазарджиклия, и като областен управител, имах възможността да видя, че Пазарджик е добре напудрен град, но лошо управляван. Това коментира в еф...
Социалната политика е запазена марка на АБВ и партията доказа, че може да се справя с проблемите на хората. Това заяви в предизборното дискусионно сту...
Държавата трябва да осигури данъчни преференции за бизнеса, който наема местни хора. За това настоя вчера водачът на листата на АБВ в Кърджали Трендаф...
34-годишният бизнесмен Трeндафил Величков ще води листата на АБВ в Кърджали Купените гласове обикновено донасят управление на статуквото без значение...