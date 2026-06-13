Филиз Хюсменова се срещна с кандидат - президент на Ливан
Евродепутатът Филиз Хюсменова, в качеството си на зам.-председател на АЛДЕ в Европейския парламент, представлява либералите на среща с кандидата за пр...
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Евродепутатът Филиз Хюсменова, в качеството си на зам.-председател на АЛДЕ в Европейския парламент, представлява либералите на среща с кандидата за пр...