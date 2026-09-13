Глосов и Атанасов обвинени за Своге
10 000 лв. гаранция за свободата на двамата, още петима подведени под отговорност
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10 000 лв. гаранция за свободата на двамата, още петима подведени под отговорност
Предприятията на холдинга в Сърбия поддържат над 2500 км пътна мрежа Кметът Зоран Перишич: Компанията спечели много проекти и ги реализира безупречно...
"Трейс Груп Холд" АД получи престижната сръбска награда "Регионален Бизнес Партньор 2015" на тържествена церемония в хотел "Краун Плаза" в Белград. От...
Една от най-големите български строителни компании "Трейс" стана спонсор на дамския тим ЖФК "Машинац" от Ниш. Отборът е известен в западната ни съсед...
Търсени сме за базите, уточниха от компанията
Холдингът изгражда 22-километров път на съседите за 15,4 млн. евро, чака договори в Чехия
София. Пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд" АД е единственият допуснат кандидат да строи Софийския околовръстен път-Западна дъга. В Агенция...