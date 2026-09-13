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"Трейс" с награда в Сърбия

"Трейс" с награда в Сърбия

"Трейс Груп Холд" АД получи престижната сръбска награда "Регионален Бизнес Партньор 2015" на тържествена церемония в хотел "Краун Плаза" в Белград. От...

17 юни | 21:20
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