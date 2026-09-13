Любимка на Карерас пее Травиата във Варна
Илина Михайлова избрана от Карерас да пее с него на прощалния му концерт в „Арена Армеец“
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Илина Михайлова избрана от Карерас да пее с него на прощалния му концерт в „Арена Армеец“
Публиката аплодира режисьора и солистите повече от 10 минути Над 700 души аплодираха премиерния състав на операта „Травиата", която заживя нов живот,...
София. Поради силния интерес към операта „Травиата", Софийската опера и балет представя допълнителен спектакъл на 30 ноември (събота) от 11 часа. Шед...