Почина най-култовият травестит в България
В гей средите в София на практика няма човек, който да не я познава
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В гей средите в София на практика няма човек, който да не я познава
Ще го накълцам, както той Ани! "Ще го накълцам, както той накълца детето ми! 30 г. затвор да му дадат. Там да умре. Ще го режа бавно, бавно. Първо но...
Боби Сапунджиев, известен в миналото като Урсула, днес е успешен коафьор и от известно време се грижи за фризурите на италианките. Пътува постоянно ме...
Историята на РуПол, най-популярния травестит отвъд Океана, е вълнуваща и разкрива как обикновеното момче се превръща в най-голямата звезда в жанра dra...