Българските царе оживяват в телефона
Технологиите не могат да заменят артефактите в музеите, каза Даниела Николова, ръководител на Туристическия информационен център в Габрово
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Технологиите не могат да заменят артефактите в музеите, каза Даниела Николова, ръководител на Туристическия информационен център в Габрово
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