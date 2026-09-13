Как да се подготвим за опело или траурна церемония
Грижа за себе си и близките
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Грижа за себе си и близките
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„Ще унищожим вируса във всички държавни институции, който доведе до опита за преврат". Това заяви турският президент Реджеп Ердоган по време на траурн...
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