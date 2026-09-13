Разясняват програмата ИНТЕРЕГ за трансгранично сътрудничество
Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. ще се пр...
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Първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. ще се пр...
Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 е...
София. Правителството прие решения, с които изразява съгласието със съдържанието на програмите за трансгранично сътрудничество Румъния-България, Гърци...
Банско. Началото на проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще" по Програма за трансгранично сътрудничество България...