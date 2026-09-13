Всичко за Трансгранично Сътрудничество

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Тръгват проекти с Македония

Тръгват проекти с Македония

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 е...

06 август | 18:00
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