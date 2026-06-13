ДЗИ с награда от Transform IT Awards за въвеждане на AI при оценка на щети по Каско
ДЗИ е първият застраховател в България, който предложи изцяло дигитални процеси по сключване на застраховки и въвеждане на щети онлайн
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ДЗИ е първият застраховател в България, който предложи изцяло дигитални процеси по сключване на застраховки и въвеждане на щети онлайн