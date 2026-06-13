Наши трабанти на ретро парад в Германия
Трабанджии от Лозница отиват на ретро парад в Германия. Собствениците на легендарната марка се събират в германския град Цвайку в средата на юни. Това...
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Трабанджии от Лозница отиват на ретро парад в Германия. Собствениците на легендарната марка се събират в германския град Цвайку в средата на юни. Това...
Собственици на трабанти от Лозница се стягат за участие в ретро парад на култовата марка автомобили, който ще се проведе в средата на юни в германския...