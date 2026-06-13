В Грузия е обида да не пиеш след тост
Зехтин, нар, мляко, агнешко и сирене са задължителни за трапезата Ние сме измислили виното, твърдят местните хора Грузия (на грузински: Сакартвело)...
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Зехтин, нар, мляко, агнешко и сирене са задължителни за трапезата Ние сме измислили виното, твърдят местните хора Грузия (на грузински: Сакартвело)...