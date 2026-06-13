Шофьорката обвинена за убийството на Тоско
Общо 7 души са задържаните от гръцките власти
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Общо 7 души са задържаните от гръцките власти
Прокуратурата в Гърция повдигна нови обвинения срещу заподозрени
Борисов разговаря с фенове на "Ботев"(Пловдив)
Решаваше проблемите по мирен начин, без конфликти, сподели сестрата на младия пловдивчанин Петя
Излязоха резултатите от аутопсията на починалия в Солун българин
За да се установи виновникът за смъртта, се изчакват и резултатите от аутопсията със заключенията на съдебните медици