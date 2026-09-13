Съпартийци тормозят Борис Джонсън, искат отмъщение
41% от депутатите тори гласуваха срещу лидера си преди повече от три седмици
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41% от депутатите тори гласуваха срещу лидера си преди повече от три седмици
Консерваторите имат 39 процента срещу 33 процента за лейбъристите
Лондон. Представителят на торите Кен Кларк заяви, че Партията на независимостта ((ЮКИП) е създала "доста нелепа паника" за вероятния наплив на българи...