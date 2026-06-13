Половин София остава без топла вода с дни
Половин София ще остане без топла вода за повече от няколко дни. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация-София" и уточниха, че започват подмяна...
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Половин София ще остане без топла вода за повече от няколко дни. Това съобщиха от пресцентъра на "Топлофикация-София" и уточниха, че започват подмяна...