"Топлофикация София" връща първите суми за парното
Това ще се отразява в сметките за юни
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Това ще се отразява в сметките за юни
От вчера абонатите на "Топлофикация София", които са платили повече през отоплителния сезон за парно и топла вода, могат да получат надвнесените суми,...
Пуснаха топлата вода в част от засегнатите квартали на София. „Топлофикация - София" ЕАД уведомява своите клиенти, че след приключването на ремонтите...
София. „Топлофикация – София" ще прави 20% отстъпка от фактурите за парно през отоплителния сезон при потребление до 250 квт/ч, съобщи в интервю за БТ...