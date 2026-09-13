2025 г. е третата най-топла година в историята
Според експертите няма индикации, че 2026 г. ще прекъсне тази тенденция
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Според експертите няма индикации, че 2026 г. ще прекъсне тази тенденция
Кои са четирите неоспорими факти за нея
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Топлофикация прави планирани ремонти
София. Сметката за парно и за топлата вода ще се разпределя равномерно през отоплителния сезон и през годината с новата Наредба за топлоснабдяването...