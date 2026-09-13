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"Червените" с минус три топки

"Червените" с минус три топки

София. Три изчезнали топки отчетоха домакинът на ЦСКА Бай Добри и неговите колеги от школата, които помагаха за дербито. "Добре че не вкарахме седем...

19 октомври | 20:35
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