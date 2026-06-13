Край! Свалиха от екрана емблематично предаване
Каква е причината
Следете всички новини, анализи и коментари за Топ Гиър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каква е причината
Мат Лебланк, познат като Джоуи от сериала "Приятели", ще бъде новият водещ на култовото предаване за автомобили "Топ гиър", съобщиха на сайта на шоуто...
76-годишният режисьор Франсис Форд Копола ("Кръстникът" и "Апокалипсис сега") ще работи над продължението на филма "Топ гън" (Top Gun). Това съобщи ак...
Феновете на Джеръми не успяха да го спасят от уволнение