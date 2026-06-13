Всичко за Топ Гиър

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Мат Лебланк води "Топ гиър"

Мат Лебланк води "Топ гиър"

Мат Лебланк, познат като Джоуи от сериала "Приятели", ще бъде новият водещ на култовото предаване за автомобили "Топ гиър", съобщиха на сайта на шоуто...

04 февруари | 18:30
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Копола ще снима "Топ Гиър"

Копола ще снима "Топ Гиър"

76-годишният режисьор Франсис Форд Копола ("Кръстникът" и "Апокалипсис сега") ще работи над продължението на филма "Топ гън" (Top Gun). Това съобщи ак...

18 ноември | 10:05
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