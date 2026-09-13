Тони Здравков: Сами сме си виновни (ВИДЕО)
Трябваше да вкараме, разочарован е треньорът на Лудогорец
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Трябваше да вкараме, разочарован е треньорът на Лудогорец
Пропуснахме много шансове, обяви треньорът на Лудогорец
Треньорът призна, че "орлите" има още доста да работят
Нион. Приемливи противници, на пръв поглед, отреди тегленият днес жребий на националният отбор на България до 21 години за квалификациите за Евро 2017...
София. "Левски" прекрати днес по взаимно съгласие трудовоправните си взаимоотношения с нападателя Илиян Йорданов, съобщиха от клуба на официалната си...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков даде пресконференция пред представителите на медиите преди дербито от 18-ия кръг на първенството с...
Тодор Батков не е приел оставката на Иво Тонев