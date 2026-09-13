Кукоч култов: Бях най-добрият в лигата, искам в голям отбор
Бившият ляв защитник на ЦСКА Тончи Кукоч не смята да преминава в клуб без амбиции. Хърватинът сподели, че интерес към него проявяват четири тима от Ге...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тончи Кукоч. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият ляв защитник на ЦСКА Тончи Кукоч не смята да преминава в клуб без амбиции. Хърватинът сподели, че интерес към него проявяват четири тима от Ге...
В свой типичен стил Тончи Кукоч се раздели с феновете на ЦСКА. Хърватинът, който не изкара и цял сезон, но се превърна в любимец на феновете, благодар...
Един от любимците на сектор "Г" Тончи Кукоч напуска обиден ЦСКА. Той заяви ексклузивно пред Sportal.bg, че новите собственици на клуба Ивайло Манджуко...
Хърватският халф е чакан в лагера на ЦСКА в Турция, твърди "Блиц". Въпросният играч е бивш съотборник на Тончи Кукоч в "Хайдук". Най-вероятно обаче с...
Искат 10-20 милиона за мен, весел е Кукоч Готвените от ЦСКА продажби на футболисти ще стават само с разрешение на акционера Петър Манджуков, научи "С...
София. "Това е трагедия", написа хърватският футболист на ЦСКА Тончи Кукоч, след като стана ясно, че ще пропусне два мача, заради скандала с Георги Пе...
София. ЦСКА няма да може да разчита на защитника си Тончи Кукоч за дербито срещу Лудогорец, след като Дисциплинарната комисия към Българския футболен...
ЦСКА ще глобява лудия хърватин Тончи Кукоч разкри своята версия за екшъна в края на мача ЦСКА - "Славия" (0:0), когато направи спринт като Карл Луис,...
Новият любимец на сектор "Г" Тончи Кукоч проведе спешна среща с ръководството в четвъртък. Хърватинът вдигна аларма заради бонус, който трябва да му б...
ЦСКА спаси мониторинга благодарение на свежите пари от продажбата на Чочев
София. Хърватският защитник Тончи Кукоч подписа договор с ЦСКА. Това съобщава официалният сайт на "червените". Договорът на футболиста е за срок от 2...
"Червените" пред договор с "Адидас" ЦСКА няма спирка на трансферния пазар. "Червените" ще привлекат 14-о ново попълнение за лятото. Италианското изда...