Всичко за Тончи Кукоч

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Последни новини Спорт
ЦСКА прибира авер на Кукоч

ЦСКА прибира авер на Кукоч

Хърватският халф е чакан в лагера на ЦСКА в Турция, твърди "Блиц". Въпросният играч е бивш съотборник на Тончи Кукоч в "Хайдук". Най-вероятно обаче с...

10 януари | 20:50
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Кукоч: Петков е за затвора

Кукоч: Петков е за затвора

ЦСКА ще глобява лудия хърватин Тончи Кукоч разкри своята версия за екшъна в края на мача ЦСКА - "Славия" (0:0), когато направи спринт като Карл Луис,...

02 ноември | 19:10
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Кукоч подписа с ЦСКА

Кукоч подписа с ЦСКА

София. Хърватският защитник Тончи Кукоч подписа договор с ЦСКА. Това съобщава официалният сайт на "червените". Договорът на футболиста е за срок от 2...

07 август | 13:35
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