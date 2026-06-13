Торнадо премина през Оклахома (ВИДЕО)
Мощно торнадо премина през американския щат Оклахома вчера, съобщава ТАСС. То е донесло със себе си силни бури в следствие на които е било прекъснато...
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Мощно торнадо премина през американския щат Оклахома вчера, съобщава ТАСС. То е донесло със себе си силни бури в следствие на които е било прекъснато...