Сериозен успех на Виктория Томова в Италия
Какъв пробив направи тенисистката ни
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Какъв пробив направи тенисистката ни
Класиране на 1/4 финал на силен турнир
Българката с невиждан отдавна пробив
Мексиканка спря първата ни ракета
Евроспорт 2 ще излъчи пряко мача на Елица Костова от 11,00 ч
Виктория Томова излиза утре на корта в Париж
Първата ни ракета започва с Южени Бушар
Пловдивчанката надви на старта на US Open рускинята Самсонова
Вики Томова е дала положителна проба в Палермо
Томова и Шиникова бият след обрат
Българката срази Сретенович с 6:1, 6:1
Виктория Томова вече е под №130
Вики Томова спечели на старта на квалификациите
Силна унгарка чака нашата в следващия кръг
Шиникова отпадна драматично от турнира
Тенисистките Томова и Шиникова вече са във втория кръг
Изабела Шиникова е с най-тежък жребии
Българката надви след 2 часа игра американката Макнали
Влада Томова е определяна като българската магьосница в международната музикална сцена на Ню Йорк. Певицата и композитор завършва джаз пеене в колежа...