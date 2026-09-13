Всичко за Томов

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Томов се връща в политиката

Томов се връща в политиката

Александър Томов се връща в политиката. Неговата партия Българска социалдемокрация - "Евролевица" (БСДЕ) ще участва на местните избори. Слоганът на па...

19 юли | 19:35
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ЦСКА дочака добрата новина

ЦСКА дочака добрата новина

ЦСКА дочака добрата новина. Според наш източник преди минути Александър Томов е подписал документи, с които прехвърля всичките си акции на фамилии Инд...

02 април | 17:40
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Томов: Мачът с "Ботев" е чист

Томов: Мачът с "Ботев" е чист

ЦСКА игра честно срещу "Ботев". Това обяви босът на "армейците" Александър Томов пред "Стандарт" по повод загубата 0:2 в Коматево, която предизвика до...

16 март | 18:50
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