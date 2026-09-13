Сашо Томов: Държавата беше душманин на ЦСКА
Той изрази резерви и към сегашния треньорски екип
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Той изрази резерви и към сегашния треньорски екип
Александър Томов и проф. Лъчезар Аврамов са подкрепени от партия "Българска социалдемокрация"
Той е поредният, който мисли така
Все още има време това Народно събрание да се отнесе сериозно към въпроса
При нас не се тества достатъчно бързо, хората ходят, когато състоянието се влоши
Лично аз ще поискам мандата на един от членовете на комисията - Цветозар Томов. Това каза Мария Мусорлиева, зам.-председател на ЦИК в стуиото на BG on...
Бившият президент на ЦСКА Александър Томов нападна Юлиян Инджов и Петър Манджуков като заяви, че те са гробокопачите на армейския клуб и заради тях "ч...
Бившият собственик на ЦСКА Александър Томов коментира ситуацията при "червените" пред журналисти в Съдебната палата. Като изтъкна, че лицензът на "ар...
В Монтана лидерът на партия Българска социалдемокрация Александър Томов призова избирателите да гласуват за сегашния кмет Златко Живков. У нас има над...
Александър Томов се връща в политиката. Неговата партия Българска социалдемокрация - "Евролевица" (БСДЕ) ще участва на местните избори. Слоганът на па...
Дълговете на ЦСКА са между 13 млн. и 14 млн. лева при прехвърлянето на клуба на новите акционери. Това обяви Александър Томов в страницата си във "Фей...
ЦСКА дочака добрата новина. Според наш източник преди минути Александър Томов е подписал документи, с които прехвърля всичките си акции на фамилии Инд...
Фамилиите Инджови и Манджукови, които юридически още не са поели ЦСКА са готови да платят всички суми по лиценза до един час, съобщи източник на "Стан...
Фенове на ЦСКА причакаха Александър Томов преди гостуването му в bTV, което започна преди малко. Появата на ултраситеобаче стресна столичния кмет Йорд...
Фен на ЦСКА се впечатли от оплакването на Александър Томов, че ходел с 5 лева в джоба и се включи в дарителската кампания. Тихомир прати по банков път...
Александър Томов пусна поредната декларация по темата с ЦСКА. В нея обеща да "спаси" клуба от фамилиите Инджови и Манджукови. Ето текстът без редакция...
В ЦСКА става все по-драматично. Александър Томов оплю декларацията на акционерите Инджов и Манджуков, като заговори за план "Б" за спасение. Ето какво...
Томов държи сделката в ръцете си с 4 милиона дълг Дългове от около 27 млн. в ЦСКА очакват фамилиите Инджови и Манджукови, научи "Стандарт" от експерт...
Нямаме нужда от малодушие, ядоса се Томов Нанков спасява положението с "Берое", чакат Пенев Стойчо Младенов шамароса шефовете на ЦСКА и феновете на...
ЦСКА игра честно срещу "Ботев". Това обяви босът на "армейците" Александър Томов пред "Стандарт" по повод загубата 0:2 в Коматево, която предизвика до...