Алберто Томба вече е в Банско
Звездата пожела успех на Алберт Попов
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Звездата пожела успех на Алберт Попов
Емблематичната писта „Томба" на Банско вече работи, съобщи за „Стандарт нюз" Иван Обрейков, маркетинг директор на „Юлен". През целия последен ден от 2...
Хърватинът Елиас Колега спечели слалома за купа "Пирин", който се проведе днес на писта "Томба" в Банско. Победителят финишира с общо време от двата м...
Банско. Най-известната писта в ски курорт №1 на България Банско – „Томба" на която се провеждат всички стартове от Световните купи по ски от днес може...
Петър Попангелов бил идол на легендарния скиор
София. Трикратният олимпийски шампион в алпийските ски Алберто Томба даде старта на петото издание на проекта на БФски „Научи се да караш ски”. Въпрек...