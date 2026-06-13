Израелци взимат Иршак без пари
Израелци са в напреднали преговори с Томаш Иршак, разкрива "Plovdivderby.com". Най-добрият играч на "Ботев" е обвързан с "канарчетата" само до края на...
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Израелци са в напреднали преговори с Томаш Иршак, разкрива "Plovdivderby.com". Най-добрият играч на "Ботев" е обвързан с "канарчетата" само до края на...