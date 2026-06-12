Германия с нови мерки за сигурност
Германският министър на вътрешните работи Томас де Мезиер ще представи нови мерки за сигурност след серията от терористичните нападения миналия месец....
Следете всички новини, анализи и коментари за Томас Де Мезиер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Германският министър на вътрешните работи Томас де Мезиер ще представи нови мерки за сигурност след серията от терористичните нападения миналия месец....
Валдемар Киндлер е бивш президент на полицията на федерална провинция Бавария. От 1975 до 1987 г. заема различни ръководни длъжности в полицейския пре...