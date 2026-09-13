Гала се върна в ефир и шокира с интервю
Интервюто беше интересно с това, че звездата говори преди да излезе на сцената
Следете всички новини, анализи и коментари за Томас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Интервюто беше интересно с това, че звездата говори преди да излезе на сцената
Нямаме план Б, категоричен е прездентът на МОК
Фрум и Томас пропускат Обиколката на Франция заради слаба форма
Гарет Саутгейт взе приза за Треньор на 2018-а
Канят го в Операта на галаконцерт Фойерверки избухнаха в небето над Дупница в чест Томас Томов, който победи в шоуто на bTV "България търси талант"....
София. Томас Томов е победителят в "България търси талант 2014". "Българският Павароти", както го наричат феновете му, трогна сърцата на цяла България...