Тома Томов със смразяваща прогноза за Близкия изток: Вече има нов свят
България има една война от едната страна и още една от другата. България не воюва, слава Богу. Убеден съм, че много млади българи ще трябва да изпитат...
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България има една война от едната страна и още една от другата. България не воюва, слава Богу. Убеден съм, че много млади българи ще трябва да изпитат...
Поклонението пред тленните останки на легендата на „акулите“ ще се състои в неделя (2 юни)
Другата седмица ще има решение на този въпрос
Имаме съмнение, че тя е участвала във влаченето на внука ми навън, каза Тома Томов
Защо такъв случай на причинена смърт се разследва от районна прокуратура, пита той
Досъдебното производство е на специален надзор
Дядото Тома Томов има трета версия, ще я каже първо на Гешев
Близките смятат, че е така
Лекарствата ще поевтинеят от 5 до 20% след въвеждането на електронните търгове. До два месеца ще бъде обявена първата обществена поръчка за закупуване...
София. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което бе насрочено за днес, не можа да се състои. Причината е липса на кворум...
Залогът са двамата секретари на БСП Евгени Узунов и Катя Николова