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Лекарствата с 20% по-евтини

Лекарствата с 20% по-евтини

Лекарствата ще поевтинеят от 5 до 20% след въвеждането на електронните търгове. До два месеца ще бъде обявена първата обществена поръчка за закупуване...

16 април | 18:12
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