Посланик у нас: По-силен ЕС след всяка една криза
„Въпреки трудностите при справянето с всяка една криза ЕС става все по-силен. Европа е най-голямата икономическа сила в света и за да продължим растеж...
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„Въпреки трудностите при справянето с всяка една криза ЕС става все по-силен. Европа е най-голямата икономическа сила в света и за да продължим растеж...
Приветствам усилията на българското правителство за защитата на границата. Това заяви холандският посланик Том ван Оорсхот на среща в Благоевград със...
Кърджали. Областният управител на Кърджали и холандският посланик Том ван Оорсхот откриха Деня на „Новото тракийско злато" в Кърджали. „Новото траки...