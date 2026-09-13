Търсят доброволци за регатата "Тол Шипс"
Организационният комитет на регатата „ Тол Шипс" - 2016, набира доброволци, съобщиха от спортната дирекция на община Варна, която е организатор на п...
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Организационният комитет на регатата „ Тол Шипс" - 2016, набира доброволци, съобщиха от спортната дирекция на община Варна, която е организатор на п...
Варна. 30 яхти, всяка от които ще бъде блиндирана с буква от азбуката – от А до Я, ще се състезават навръх 24 май във Варна. Уникалният парад на букви...
„България е екстремно красива страна с хубава земя, чист въздух и добри хора. Тя е благословена като късче от небето", каза посланикът на Пакистан у н...
Някои кораби са се отказали от „Тол Шипс" 2014 заради политическата ситуация в Украйна "Варна е столица на ветрилата", обяви от офицалната трибуна н...
Варна. Eкипажът на ветрохода „Тамара" спази обещанието си пред международната благотворителна организация Sail Training International (STI) и пристигн...
Варна. Първите големи ветроходни кораби – участници в регатата „Тол Шипс", вече са на пристанище Варна. Забележителният 109-метров „Надежда", пръв от...
Варна. Най-добрите варненски фотографи наредиха изложба със снимки запечатали красивите ветроходи от регатата „Тол шипс – Исторически морета" при прис...
Варна. Огромен наплив на доброволци за провеждане на най-известната регата в света„Тол Шипс", която стартира във Варна на 30 април, отчитат организа...