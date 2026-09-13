Стойков подари екипа си на Вальо Златев
Тодор Стойков официално си каза сбогом с феновете на "Лукойл" на специална церемония, на която неговият номер 15 бе изваден от употреба. На прощаване...
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Тодор Стойков официално си каза сбогом с феновете на "Лукойл" на специална церемония, на която неговият номер 15 бе изваден от употреба. На прощаване...
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Махнаха №15 от "Лукойл", Везенков му предложи пост
София. Звездата на баскетболния ЛукОйл и дългогодишен национал на България Тодор Стойков обяви официално, че слага край на своята професионална кариер...
Легендата на "Лукойл Академик" Тодор Стойков ще обяви днес края на спортната си кариера. Той е единственият баскетболист, който взе участие при едина...
Тодор Стойков ще готви селекцията, треньорът ще е чужденец