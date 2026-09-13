Славов: Невинен съм
"Дал съм показания. Считам се застрашен, невинен съм". Това заяви Тодор Славов след като Бургаският окръжен съд го остави за постоянно в ареста. Той е...
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"Дал съм показания. Считам се застрашен, невинен съм". Това заяви Тодор Славов след като Бургаският окръжен съд го остави за постоянно в ареста. Той е...
Съдът остави стрелеца Тодор Славов в ареста. Обвиненият в убийството на Александър Алексиев – Сашо Японеца при стрелбата в Слънчев бряг от 8 юни остав...
Да се удостои посмъртно рали шампиона Тодор Славов със златен почетен знак "Заслуги към Варна", решиха общинските съветници от Комисията по култура и...
Състезателни автомобили от цялата страна, повече отколкото на едно състезание, паркираха пред катедралния храм "Св. Успение Богородично" за поклонение...
Опелото на шампиона събра над 1000 близки, фенове и приятели Състезателни автомобили от цялата страна, повече отколкото на едно състезание, паркираха...
Варна се прощава днес с големия рали шампион Тодор Славов. Поклонението ще е в катедралния храм „Св. Успение Богородично" от 12 часа. Колона от състез...
Варна в траур заради инцидента с Тодор Славов Благодарение на страхотната и всеотдайна работа на нашите механици и приятелите от Преслав колата е въз...