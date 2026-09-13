Политици се поклониха пред тялото на Т. Кавалджиев
Президентът Петър Стоянов, чийто вицепрезидент бе Тодор Кавалджиев, го нарече „достоен човек“...
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Президентът Петър Стоянов, чийто вицепрезидент бе Тодор Кавалджиев, го нарече „достоен човек“...
Той издъхна на 85-годишна възраст
Тодор Кавалджиев
Стара Загора. Повече от 90 страници от подготвяната мемоарна книга на вицепрезидента Тодор Кавалджиев /1997-2002 г./ са били изтрити мистериозно от ко...